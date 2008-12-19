İsveç'te göçmen gençler polis ile çatıştı

İsveç’in güneyindeki Malmö kentinde bir Müslüman kültür merkezinin kapatılmasının ardından çıkan olaylarda, yaklaşık 100 gençten oluşan bir grup polisle çatıştı.



Polis sözcüsü Ewa-Gun Westford, yaptığı açıklamada kentte önceki gece de gençlerle güvenlik güçlerinin çatıştığını belirterek, dün gece kentte birçok aracın ve çöp kutusunun ateşe verildiğini kaydetti. Sözcü, “çok zor bir gece oldu. Dün ateşe verilen birkaç araç var, kamu malına da büyük zarar verildi, güvenlik güçlerine taş atıldı” dedi.



Olaylara karışan bir kişinin gözaltına alındığını belirten sözcü, olayların Malmö’de çok sayıda göçmenin yaşadığı Rosengaard mahallesindeki bir Müslüman kültür merkezinin kapatılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.



Binanın sahibinin mülkü başka bir amaçla kullanmak istediği ve kültür merkezi yetkililerinin binayı boşalttığı, ancak bir grup gencin 24 Kasım’da binayı işgal ettiği belirtildi. Polisin hafta başında binayı boşalttığı, ancak polislerin bölgeden ayrılmasından hemen sonra gençlerin tekrar binaya girdiği kaydedildi.



Sözcüye göre çatışmalar, önceki gece gençlerin çevrede ateş yakarak polise şişe fırlatmasıyla başladı.



Önceki gece çıkan çatışmanın ardından 17 kişi gözaltına alınmıştı.

