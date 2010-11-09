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Dünya

İsveç'te göçmen avcısı keskin nişancı yakalandı

İsveç'in Malmö kentinde suikast silahıyla ülkedeki göçmenleri avlayan kişi polis tarafından yakalandı.

09 Kasım 2010 02:00

T24 - İsveç'in Malmö kentinde suikast silahıyla ülkedeki göçmenleri avlayan kişi polis tarafından yakalandı. Saldırgan daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Malmö'de bir yıldan bu yana herkesin korkulu rüyası haline gelen keskin nişancı, sonunda yakalandı.

Evinde bulunan iki silahla birlikte yakalanan ve yapılan balistik incelemelerde insanların yaralanmasına neden olan kurşunların silahından çıktığı anlaşılan 38 yaşındaki zanlı, bugün öğleden sonra Malmö'de mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlının, bir kişinin ölümüne neden olmak ve çok sayıda insanı da öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Ancak soruşturmayı yürüten savcılık, zanlının bilinenden daha fazla silahlı yaralama olayının faili olduğu şüphesini taşıyor.

Zanlının çıkarıldığı mahkemede, adı, soyadı ve kimlik numarasından başka hiç soruya yanıt vermediği bildirildi.

Soruşturmayı yürüten emniyet yetkilileri de, "keskin nişancı"nın yakalanan zanlı olduğu konusunda önemli deliller bulunduğunu açıkladı.


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