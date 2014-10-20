İsveç'te gizemli denizaltı operasyonu

İsveç’in başkenti Stockholm’e 50 kilometre mesafedeki takımadalar civarında cuma günü tespit edilen denizaltını bulmak için yürütülen operasyonlara donanmaya ait mayın tarama gemileri ve helikopterler de katılıyor.

Operasyonun başkentin güneydoğusunda 70 kilometrelik bir alana yayıldığını söyleyen Başbakan Stefan Loefven, Baltık Denizi’nde Rusya’ya ve NATO’ya ait askeri tatbikatların artış gösterdiğini, telaş edilecek bir durum olmadığını söyledi.

Başbakan Stefan Löfven, durumun netleşmesi için operasyonun devam edeceğini belirtti. Loefven, “Operasyon bir denizaltı avı değildir. İstihbarat toplama operasyonudur” dedi.

Bölgede ise sivil gemi ve teknelerin operasyon alanına 10 kilometreden fazla yaklaşması, uçakların da 900 metreden daha alçak uçması yasaklandı.

İsveç medyasında şüphelerin Rusya üzerinde yoğunlaşmasının üzerine açıklama yapan Rus yetkililer, “gizemli denizaltının” Hollanda’ya ait olabileceğini ifade etti. Hollanda ise hiçbir denizaltının bölgede olmadığını açıkladı.



İsveç haber sitesi SvD Nyheter, operasyonun yapıldığı yer ile Rusya'ya ait Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad arasında şifreli haberleşme olduğunu öne sürmüş, varış noktası Danimarka olan bir Rus gemisinin sürekli dolaştığını ifade etmişti.

Haberde ayrıca askeri yorumcuların "Deniz altında mahsur kalmış bir Rus denizaltısının olabileceği" yönündeki görüşleri yer aldı.