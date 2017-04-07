İsveç'te düzenlenen saldırıya tepki yağıyor

"Stockholm'den gelen haberler korkunç." diyerek şaşkınlığını ifade eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, saldırıdan etkilenenlerin acısını paylaştığı mesajını verdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, "Üye ülkelerimizden birine yapılan bir saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır" şeklinde konuştu ve İsveç'e her türlü desteği vermeye hazır olduklarını iletti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ölenlerin yakınları, yaralılar, İsveçli arkadaşları ve Stockholm'deki bütün insanların yanında olduğunu ileterek, dayanışma mesajı verdi.

Federal Hükümet sözcüsü Steffen Seibert Twitter üzerinden, Stockholm'deki yaralı, mağdur yakınları, ilk yardım ekibi ve polise destek vermeye hazır olduklarını söyleyerek, birlikte teröre karşı durduklarını yazdı.

"Yine korkunç bir haber bize ulaştı. Bu kez Stockholm'den." diyen Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ölenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

İki hafta önce parlamento binası önünde saldırı düzenlenen Londra‘nın Belediye Başkanı Sadiq Khan da "Londralılar anlamsız ve korkak teröre katlanmanın nasıl bir duygu olduğunu çok iyi biliyor” şeklinde konuştu. Sadiq Khan, tüm Londra halkı olarak Stockholm halkının yanında olduklarını söyledi.

Almanya'dan uyarı

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı kamyonlu saldırının ardından İsveç'teki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlık, seyahat edenlere ilk etapta konakladıkları yerden ayrılmamaları ve haberleri takip ederek bölgenin güvenliği konusunda bilgi edinmeleri tavsiyesinde bulundu. Yapılan açıklamada İsveç güvenlik birimlerinin talimatlarının mutlaka yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.

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dpa/epd/afp, DK/GA