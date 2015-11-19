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Dünya

İsveç'te dünyanın ilk 'sanal çocuk tecavüzü' davası görülecek

Sanığın telefona indirilen uygulama ile en az 10 kız çocuğunu kendi vücutları üzerinde yönlendirerek istismar ettiği savunuldu

19 Kasım 2015 22:46

İsveç’te ilk defa, kız çocuklarına internet üzerinden cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile bir kişi hakkında dava açıldı.

DHA’da yer alan habere göre, mahkeme savcısı, sanığın mobil web platformu ‘Kik’ üzerinden yaşları 5 ile 14 arasında değişen 114 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasında bulundu. İddianamede, sanığın telefona indirilen uygulama ile en az 10 kız çocuğunu kendi vücutları üzerinde yönlendirerek istismar ettiği belirtildi.

Savcılık, iddianamede bahsedilen 10 fiilden dolayı adı açıklanmayan sanığın tecavüzden mahkum edilmesini istiyor. Mahkeme savcısı, “Sanığın tecavüzden mahkum olması, internet üzerinden cinsel taciz davalarında önemli bir karar olacaktır’’ dedi.

Onlarca kız çocuğuna, internet üzerinden cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen İsveçlinin davasının görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

 

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