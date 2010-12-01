-İSVEÇ'TE DOLMA GÜNÜ DÜZENLENDİ STOCKHOLM (A.A) - 01.12.2010 - Osmanlı İmparatorluğu'na sığınarak uzun yıllar İstanbul'da Osmanlı sarayında yaşayan ve Demirbaş Şarl olarak tanınan İsveç Kralı 12. Karl'ın ölüm yıl dönümünde, başkent Stockholm'de, ''Lahana Dolması Günü'' düzenlendi. Stockholm'de sarayın karşısındaki Kralın Bahçesi (Kungtredgorden) adı verilen parkta, akşam saatlerinde, İsveçliler ile bu ülkede yaşayan Türkler, diğer ülkelerden gelen Müslümanlar ve göçmen gruplar, Demirbaş Şarl'ın İstanbul'dan ülkesine döndükten sonra bu ülkeye getirilen ve bugün de severek yenilen dolma gününde bir araya geldi. Aralarında İsveç Kilisesi, Stokholm İslam Federasyonu, Stokholm Musevi Cemaati ile birlikte çeşitli sivil toplum örgütlerinin desteğiyle düzenlenen etkinliğe, çok sayıda İsveçli katıldı. İsveç kültür mirasının tarih boyunca diğer kültürlerle etkileşimi sayesinde nasıl zenginleştiğini topluma hatırlatmak ve dinler arası diyaloğun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, dolma ve kahve ikram edildi. Kral 12. Karl'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle İsveç halk oyunları grubu gösteri yaptı, 1700'lu yılların marşları ve şarkıları okundu. Ayrıca tarihi üniformaları içindeki bir manga asker de saygı atışı yaptı. Etkinliğin düzenlendiği parka yabancı düşmanı bir grupta girmek istedi. Polis, ırkçı marşlar söyleyip Kral 12. Karl'ın heykelinin bulunduğu meydana girmeye çalışan grubun parka girmesine, üst araması yaptıktan sonra izin verdi. Savaşçı kişiliği ile tanınan İsveç Kralı 12. Karl, 1709 yılında Ruslara Poltava'da yenilince Osmanlılara sığındı. 5 yıl İstanbul'da Osmanlı sarayında kalan ve Demirbaş Şarl olarak tanınan İsveç Kralı ile askerleri, ülkelerine dönüşte dolma ve kahve ile birlikte bazı Türk yemeklerinin tariflerini de getirdi. Lahanadan kıyma ve pirinç ile yapılan dolma bugün de İsveç'te severek yenilen yemekler arasında bulunuyor.