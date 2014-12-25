İsveç'te cami kundaklandı

Avrupa'nın göçmen politikası en 'rahat' olan ülkesi olan İsveç'te aşırı sağın son seçimlerden büyük bir kazanımla çıkmasının ardından bir cami kundaklandı. O sırada camide bulunan 5 kişi yaralandı.

Devlete bağlı İsveç Radyosu'nn haberine göre saldırı sırasında camide 15-20 kişi bulunuyordu. Cami kalabalık bir mahallede bulunuyor. Yerel medyanın getiği görüntülerde de caminin pencerelerinden dumanalrın çıktığı görülüyor.

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, polis sözcüsü Lars Franzell, "Bir görgü tanığı, bir saldırganın pencereye bir şeyler attığını görmüş. Ardın bina alev almış" dedi.

Yaralanan berş kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Henüz yakalanan olmadı.