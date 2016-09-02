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Dünya

İsveç'te cami kapısına "İslam kötülük dinidir" yazıldı

Caminin kapısına daha önceden de sprey boyalarla gamalı haç çizilmişti

02 Eylül 2016 17:45

Stockholm'deki bir caminin kapısına "İslam kötülük dinidir" yazıldı. 

Başkentin en eski ve en büyük camilerinden olan ve Södermalm semtinde yer alan Stockholm Camisi'nin kapısına, sprey boya ile ''İslam kötülük dinidir'' yazıldı. İsveç polisi olaya ilişkin soruşturma başlatırken, yazı da silindi.

NTV'nin haberine göre, saldırıyı kınayan İsveç İslam Gençlik Federasyonu Başkanı Yasri Khan, Stockholm Camisi'ne daha önce benzer saldırılar yapıldığına değinerek, "İsveç'teki liberal medyanın yayınları sonucu İslamofobi ve ırkçılık artıyor. Biz de bunun sıkıntısını çekiyoruz." dedi. 

Genellikle Ortadoğu ve Afrika kökenli Müslümanların ibadet ettiği caminin kapısına daha önceden de sprey boyalarla gamalı haç çizilmişti.

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İsveçİslamcamiye saldırı

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