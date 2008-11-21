İsveç’te bu ay işini kaybeden sayısı 11 bine ulaştı

Dünyayı etkisi altına alan küresel mali kriz nedeniyle İsveç'te de işten çıkarılanların sayısı her geçen gün artarken, bu ay işini kaybedenlerin sayısı 11 bine ulaştı.



İsveç'te Stockholm borsasında işlem gören hisse senetleri bugün de yüzde 1,2 oranında değer kaybetti. İsveç kronu da dolar ve avro karşısında değer kaybetmeye bugün de devam etti. 1 dolar 8,26 krondan işlem görürken, 1 avro da 10,36 krona yükseldi.



Borsa ve İsveç parası kron değer kaybederken işsizlikte artıyor.



İsveç televizyonunun bugün verdiği habere göre, bu ay işini kaybedenlerin sayısı 11 bine ulaştı. Ekim ayında ise işini kaybedenlerin sayısı 19 bin 500 olmuştu. En fazla otomotiv endüstrisinde çalışanlar işini kaybederken, son günlerde ilaç sanayi ile birlikte bütün endüstri alanında çalışanlar işini kaybetme tehlikesi ile yüz yüze bulunuyor.



İsveç İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan Tord Stannerfors, geçen 4 ayı değerlendirirken, işten çıkarmaların devam ettiğini kaydetti.

