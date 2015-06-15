İsveç'te bombalı saldırı: 4 ölü

İsveç'in Göteborg kentinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu dört kişinin öldüğü bildirildi.

Göteborg polisinden yapılan açıklamada, olayı araştıran ve çete hesaplaşması üzerinde duran polis ekiplerinin, gençler arasında son yıllarda artan çete savaşları sonucunda bu tür bir saldırının meydana gelmiş olabileceği yönünde bulgular elde ettiği belirtildi.

Güvenlik güçleri, ölenlerden ikisinin 30'lu yaşlarındaki bir çift ve bu çiftin 4 yaşındaki kızı olduğu açıkladı. Hayatını kaybeden dördüncü kişinin de 30'lu yaşlarda olduğu kaydedildi. İsveç basınındaki haberlere göre, 2013'ten beri Göteborg şehrinde gençler arasında tırmanan çete savaşlarında düzenlenen 111 silahlı ve bombalı saldırıda 16 kişi öldü, 67 kişi yaralandı.