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Dünya

İsveç'te bir okulun bahçesinde bomba patladı

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi

02 Şubat 2016 21:54

İsveç'in Karlstad şehri merkezinde bulunan Tingvalla Lisesi bahçesine konulan el yapımı bomba patladı.

Habertürk'ün haberine göre patlama üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Öğrenciler arasında büyük panik yaşanırken, okulun boşaltıldığı ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan itfaiye şefi Ola Akesson, okulda herhangi bir hasar bulunmadığını söyledi. Akensson, patlamanın okul bahçesine bırakılan el yapımı bir bombadan kaynaklandığını, uzman ekibin bomba ile ilgili incelemesinin devam ettiğini belirtti.

Okulun çevresini güvenlik şeridi ile çeviren polis, bombanın kim ya da kimler tarafından atıldığını belirlemek için bölgede araştırma başlattı.

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