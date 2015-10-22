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Dünya

İsveç'te bir kişi iki ay nezarette unutuldu

Olay, zanlının avukat değiştirme talebi üzerine ortaya çıktı

22 Ekim 2015 10:02

İsveç'in Göteborg kentinde 55 yaşındaki bir hırsızlık zanlısının, savcıya haber verilmesi unutulduğu için 2 ay nezarette yattığı ortaya çıktı. 

Ülkenin resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, Göteborg'da iki ay önce gözaltına alınan zanlının avukatını değiştirmek istemesi üzerine gerçek ortaya çıktı.

Zanlının avukatı Olle Palmgren, yaptığı açıklamada, mükellefinin nezarette bulunduğundan haberi olmadığını söyledi. Mükellefinin hırsızlık suçlamasıyla ilgili mahkemeye gitmediği için polis tarafından yakalanarak nezarete konduğunu aktaran Palmgren, polislerin, savcıya haber vermeyi unuttuğu için mükellefinin boşu boşuna 2 ay nezarette kaldığını ifade etti.

Hatanın ortaya çıkmasıyla zanlı serbest bırakılırken, savcı olayla ilgili inceleme başlattı. 

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