İsveç'te bir kişi iki ay nezarette unutuldu

İsveç'in Göteborg kentinde 55 yaşındaki bir hırsızlık zanlısının, savcıya haber verilmesi unutulduğu için 2 ay nezarette yattığı ortaya çıktı.

Ülkenin resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, Göteborg'da iki ay önce gözaltına alınan zanlının avukatını değiştirmek istemesi üzerine gerçek ortaya çıktı.

Zanlının avukatı Olle Palmgren, yaptığı açıklamada, mükellefinin nezarette bulunduğundan haberi olmadığını söyledi. Mükellefinin hırsızlık suçlamasıyla ilgili mahkemeye gitmediği için polis tarafından yakalanarak nezarete konduğunu aktaran Palmgren, polislerin, savcıya haber vermeyi unuttuğu için mükellefinin boşu boşuna 2 ay nezarette kaldığını ifade etti.

Hatanın ortaya çıkmasıyla zanlı serbest bırakılırken, savcı olayla ilgili inceleme başlattı.