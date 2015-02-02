İsveç'te bir iş merkezi çalışanlara çip taktı!

İsveç’te bir iş merkezi, fotokopi makinelerini kullanabilmeleri, güvenlik kapılarından geçebilmeleri ve kantinden alışveriş yapabilmeleri için, çalışanlarının eline çip taktırmaya başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, pirinç tanesi büyüklüğündeki çip, dokunmatik kredi ve metro kartlarında da kullanılan radyo-frekans tanımlama (RFID) sistemi ile çalışıyor.

Stockholm’deki Epicenter isimli yüksek teknoloji ürünü iş merkezinde 700 kişi çalışıyor ve önümüzdeki aylarda tüm çalışanlara mekânı rahat kullanabilmeleri için çip takılması planlanıyor.