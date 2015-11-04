T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsveç'te babalık izni 3 aya çıkarıldı

İsveç hükümeti mevcut ebeveyn izni yasasının iş yaşamında kadınlar aleyhine olumsuz koşullar yarattığını söyledi

04 Kasım 2015 19:06

İsveç’te daha önce 60 gün olan ve eşlerin birbirlerine feragat edebildikleri babalık izni 3 aya çıkarıldı.

DHA’dan Ersin Arslan’ın haberine göre; İsveç hükümeti babalık iznini 3 aya çıkaran yasa önerisini liberal Folk Partisi desteği ile parlamento Sosyal Güvenlik Komisyonu'ndan geçirdi. Muhalefetteki sağ ittifakı oluşturan diğer partiler ile ırkçı parti ise öneriye çekimser kaldı.

Daha önce 60 gün olan ebeveynlere doğum izninden eşler birbirlerinin lehine feragat edebiliyorlardı. Yeni öneri ile 60 gün olan babalık izni diğer ebeveyne devredilememek kaydı ile 90 güne çıkarıldı.

Hükümet parlamento komisyonundan geçen yasa tasarısına gerekçe olarak mevcut ebeveyn izni yasasının kadın erkek eşitliğine uygun olmamasını, iş yaşamında kadınlar aleyhine olumsuz koşullar yaratmasını gösterdi.

ETİKETLER

annebabaçocukisveçiş yaşamıbabalık izniebeveyn

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24