İsveç'te babalık izni 3 aya çıkarıldı

İsveç’te daha önce 60 gün olan ve eşlerin birbirlerine feragat edebildikleri babalık izni 3 aya çıkarıldı.

DHA’dan Ersin Arslan’ın haberine göre; İsveç hükümeti babalık iznini 3 aya çıkaran yasa önerisini liberal Folk Partisi desteği ile parlamento Sosyal Güvenlik Komisyonu'ndan geçirdi. Muhalefetteki sağ ittifakı oluşturan diğer partiler ile ırkçı parti ise öneriye çekimser kaldı.

Daha önce 60 gün olan ebeveynlere doğum izninden eşler birbirlerinin lehine feragat edebiliyorlardı. Yeni öneri ile 60 gün olan babalık izni diğer ebeveyne devredilememek kaydı ile 90 güne çıkarıldı.

Hükümet parlamento komisyonundan geçen yasa tasarısına gerekçe olarak mevcut ebeveyn izni yasasının kadın erkek eşitliğine uygun olmamasını, iş yaşamında kadınlar aleyhine olumsuz koşullar yaratmasını gösterdi.