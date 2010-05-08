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Dünya

İsveç'te Avrupa Günü

Avrupa çapında her yıl kutlanan "9 Mayıs Avrupa Günü", İsveç’in başkenti Stockholm’de folklor gösterileriyle kutlandı.

08 Mayıs 2010 03:00

T24-  Başkent Stockholm’deki merkez tren istasyonu binasında İsveç’teki AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu Temsilcilikleri tarafından organize edilen kutlama programlarına, AB üyesi ülkeler ile üyeliğe aday Türkiye ve Hırvatistan’dan katılan gruplar ülkelerinin tanıtımını yaptı.


Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşavirliği tarafından hazırlanan bir standa yerleştirilen ekranda da Türkiye ile ilgili görüntüler yer alırken, burada çeşitli broşürler dağıtıldı.


İsveç’te yaşayan Türk öğrencilerden oluşan folklor grubu, Anadolu’dan çeşitli dans gösterileri sundu. Gösterileri Türkler ve İsveçliler ilgiyle izledi.


Bu arada tanıtım standında gösterileri izleyen ziyaretçilere, Avrupa Birliği ve Türkiye hakkında sorular yöneltildi. Sorulara en fazla doğru yanıt veren İsveçli Stiğ Eriksson ile Karin Jeppsson’a, AnadoluJet’ten Türkiye’ye gidiş dönüş iki uçak bileti hediye edildi.


Stockholm’de yarınki etkinlikler çerçevesinde Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk, "Avrupa’nın geleceği" başlıklı bölümde, "Türkiye’nin AB üyeliği hakkında yansımalar" konulu bir konuşma yapacak. (hürriyet)

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