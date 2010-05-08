İsveç'te Avrupa Günü

T24-



Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşavirliği tarafından hazırlanan bir standa yerleştirilen ekranda da Türkiye ile ilgili görüntüler yer alırken, burada çeşitli broşürler dağıtıldı.



İsveç’te yaşayan Türk öğrencilerden oluşan folklor grubu, Anadolu’dan çeşitli dans gösterileri sundu. Gösterileri Türkler ve İsveçliler ilgiyle izledi.



Bu arada tanıtım standında gösterileri izleyen ziyaretçilere, Avrupa Birliği ve Türkiye hakkında sorular yöneltildi. Sorulara en fazla doğru yanıt veren İsveçli Stiğ Eriksson ile Karin Jeppsson’a, AnadoluJet’ten Türkiye’ye gidiş dönüş iki uçak bileti hediye edildi.



Stockholm’de yarınki etkinlikler çerçevesinde Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk, "Avrupa’nın geleceği" başlıklı bölümde, "Türkiye’nin AB üyeliği hakkında yansımalar" konulu bir konuşma yapacak. (hürriyet)