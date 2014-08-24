İsveç'te atlı polis göstericileri ezdi; 5 yaralı

İsveç'in Malmö şehrinde Limhams meydanında ırkçı partiye karşı, ırkçılık karşıtları gösteri düzenledi.

DHA'dan Ünsal Turan'ın haberine göre, Limhams meydanında toplanan bir grup, ırkçı partiyi protesto etti. Göstericilere atlı polisler müdahale etti. Sert müdahale sonrası onlarca gösterici atların altında kalarak yaralandı.

Yaralıların arasında, eylem için Kopenhag'dan Malmö'ye gelen Danimarkalıların da bulunduğu bildirildi. Malmö şehrini de kapsayan Skaane bölgesi nöbetçi basın sözcüsü Louise Ercolina yaptığı açıklamada, “Olaylar sırasında ağır yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı. Hafif yaralılar ise ayakta tedavi edildiler" dedi.

Bir görgü tanığı ise, “Ben en az 3 kişinin başından ağır yaralandığını gördüm. Polis acımasız davrandı" diye konuştu.



Emniyet sözcüsü Katrin Bergquist, yabancı düşmanı 'İsveçlilerin Partisi'nin Malmö şehir merkezinde yaklaşan seçimler nedeniyle kampanya yürüteceğini öğrenen ırkçılık karşıtlarının, kalabalık bir şekilde saldırıda bulunduklarını savunarak, “Bizim atlarımız göstericileri dağıtmak için kullanıldı ama bu arada yaralanan sadece bir kişi gördüm" dedi.

Emniyet müdürlüğü olayları yatıştırmak için 400 polisin görev yaptığını bildirdi. Olayların hala yer yer devam ettiği, polisin bir çok caddeyi kapattığı öğrenilirken, gözaltına alınanların sayıları hakkında ise bilgi verilmedi.