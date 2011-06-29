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Ekonomi

İSVEÇ'TE "EHEC" ALARMI STOCKHOLM (A.A)

29 Haziran 2011 17:42

-İSVEÇ'TE "EHEC" ALARMI STOCKHOLM (A.A) - 29.06.2011 - İsveç'in resmi gıda kuruluşu Yiyecek Maddelerini Denetleme Kurulu (Livsmedelsverket) salgın hastalık EHEC'e neden olduğu gerekçesiyle soya filizi gibi çiğ olarak tüketilen sebze filizli yiyeceklerin toplatılması tavsiyesinde bulundu. Bunun üzerine İsveç'te yiyecek ürünü satan binlerce market, karardan sonra sebze filizli yiyecekleri toplatma kararı aldı. İsveç'te adı açıklanmayan bir hasta Almanya ya da başka bir ülkeye gitmediği halde Almanya ve Fransa'da görülen ve EHEC bakterisinden kaynaklanan salgın hastalığa yakalandığının ve durumunun ciddi olduğunun açıklanması üzerine bugün ülkede bu konuda yeni önlemler alındığı duyuruldu. İsveç Yiyecek Maddeleri Kurulu, hastalığa neden olduğu bildirilen sebze filizlerinin tüketilmemesi yönünde açıklamada bulunması üzerine, ülkede gıda maddesi satan çok sayıda kuruluş satılan sebze filizli gıdaların geri getirilmesi çağrısında bulundu. Gıda mağazaları, sebze filizi içeren çok sayıda hazır gıda ürünü olduğuna dikkat çekerek hepsinin geri alınacağını açıkladı.

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