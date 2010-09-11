-İSVEÇLİ TÜRKLERDEN SOSYAL DEMOKRAT PARTİ'YE TEPKİ STOCKHOLM (A.A) - 10.09.2010 - İsveç anamuhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti'nin eski bakanı ve Milletvekili Carin Jemtin, 19 Eylülde yapılacak genel seçimlerde destek istemek için bir araya geldiği Türklerden tepki gördü. İsveç Meclisinde Ermeni iddialarına ilişkin tasarının kabulü için yoğun çaba harcayan Sosyal Demokrat Partililer, Stockholm'deki Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Handen Camisi'nde Türkler ile buluştu. Türklerin büyük bölümü, Cuma namazının bitiminden sonra camiye gelen Sosyal Demokrat Parti'nin Eski Bakanı ve Milletvekili Carin Jemtin'i dinlemeden camiden ayrıldı. Caminin çıkışında cemaatin namazını bitirmesini bekleyen Carin Jemtin, daha sonra İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan tarafından konferans salonuna alındı. Carin Jemtin burada, birkaç Türk ile Müslüman gruba, hitaben yaptığı konuşmada, iktidara gelmeleri halinde, sağlık hizmetlerinin birçoğunun yeniden ücretsiz olacağını, yeni iş imkanları açılacağını, İsveç'te yaşayan herkesin eşit haklara sahip olacağını ve sosyal yardımların da artırılacağını söyledi. Carin Jemtin'i dinleyen Türkler ise İsveç meclisinde kabul edilen tasarıdan duydukları rahatsızlığı bildirdi. Jemtin, kabul edilen tasarının bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletini suçlamadığını, Osmanlı İmparatorluğu zamanını ilgilendirdiğini belirterek, ''Eskiden yaşanmış olaylar'' demekle yetindi. Türkler, Jemtin'e tepki gösterdi.