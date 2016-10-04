İsveçli telekominikasyon devi Ericsson 3 bin çalışanının işine son veriyor

İsveçli telekominikasyon devi Ericsson'un İsveç'te 3 bin çalışanının işine son verileceği açıklandı.

Doğan Haber Ajansı (DHA)'nda yer alan habere göre, bugün yapılacağı duyurulan şirketin yeni tasarruf planlarının sunulacağı basın toplantısından önce bir açıklama yayınlayan Ericsson Yönetimi İsveç'te 3 bin çalışanının işine son verileceğini duyurdu.

Tasarruf planları konusunda Ericsson Yönetimi'nin dün İsveç Hükümetini bilgilendirdiği öğrenildi.

İsveç'teki her beş çalışanından birinin etkileneceği tasarruf paketine göre pratik olarak Ericsson'un İsveç'teki bütün üretimi durmuş olacak.Tasarruf paketinden Borås, Göteborg, Karlskrona, Kumla, Linköping ve Stockholm kentleri etkilenecek. Lund, Luleå ve Kalmar kentleri ise paketten olumsuz etkilenmeyecek.

Pakete göre Ericsson'un üretim birimlerinden 1.000, araştırma ve geliştirme birimlerinden 800, diğer birimlerden de 1.200 kişi işsiz kalacak.Araştırma ve Geliştirme birimini bağlı sadece 100 kişi İsveç'te üretim içinde bulunacak.



Detayların bugün yapılacak basın toplantısında açıklanacağı tasarruf paketi konusunda şu ana kadar hükümet kanadından ise bir açıklama gelmedi.



