-İSVEÇLİ PİLOT HAVADA UYUDU STOCKHOLM (A.A) - 03.02.2011 - İskandinav Hava Yolları'na (SAS) ait bir uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan İsveç'in başkenti Stockholm'e giden bir uçakta, kaptan pilotun işbaşında uyuduğu bildirildi. İsveç Haber Ajası TT'nın kaptan pilotun yazdığı savunma raporuna dayanarak bugün verdiği habere göre, geçen yıl, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Kastrup Havaalanı'ndan kalkıp Stockholm Arlanda Havaalanı'na giden Boeing tipi yolcu uçağı havadayken, kaptan pilot kokpitte uykuya daldı. İkinci pilotun da tuvalette olduğu sırada kaptan pilotun uykuya dalması sırasında uçağın otomatik pilotta olduğu kaydedildi. İkinci pilotun da gözlemlerine dayanılan haberde, tuvaletten dönüp kokpite geçmek isteyen ikinci pilotun bir süre kokpitin kapısına vurmasına rağmen, kapının açılmadığı kaydedildi. Adı açıklanmayan kaptan pilotun ise yazdığı savunmada, aynı gün 5 uçuş programı olduğu ve Kopenhag-Stockholm uçuşunun 4. uçuşu olduğunu belirterek, yoğun iş trafiğinden dolayı uçuşlardan önce sadece 3,5 saat uyuma olanağı bulduğunu belirterek kendini savunduğu bildirildi. İddialar ile ilgili SAS Hava Yolları'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.