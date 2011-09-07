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Ekonomi

İsveçli otomotiv devinden iflas başvurusu

İsveçli otomobil üreticisi Saab, iflas koruma başvurusunda bulundu...

07 Eylül 2011 03:00

T24 - Saab'ın sahibi olan ve daha önce Spyker olan ve ismini Swedish Automobile olarak değiştiren şirketten yapılan açıklamada, Saab ile Powertrain ve Tools adlı iştiraklerinin gönüllü olarak iflas koruma başvurusunda bulunduğu belirtilerek, Saab'ın ülke dışındaki iştiraklerinin söz konusu başvurunun dışında tutulduğu ifade edildi. 

Saab ve Swedish Automobile'in CEO'su Victor Muller yaptığı yazılı açıklamada, gönüllü olarak iflas korumaya başvurmalarının, kendilerine, çalışanların ücretlerini ödemek ve orta vadede finansman sağlamak konusunda gereken zamanı kazandıracağını, böylece gerekli ödemelerin yapılabileceğini vurguladı. 

Şirketten Ağustos ayında yapılan açıklamaya göre, Swedish Automobile, yılın ilk çeyreğinde 201,5 milyon dolar zarar etti. 

Tedarikçileri, ödeme yapılmadığı için yedek parça teslimatlarını durdurunca Saab, nisan ayında İsveç Trollhattan'daki fabrikasında üretimi askıya almak zorunda kalmıştı. Swedish Automobile, Haziran ayında Saab'daki 3 bin 700 çalışanının maaşlarını ödeyemediğini de belirtmişti. 

Saab, geçen yıl General Motors tarafından Swedish Automobile'e 74 milyon dolar nakit, 326 milyon değerinde imtiyazlı GM hissesi karşılığında satılmıştı.



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