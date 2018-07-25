İsveçli öğrenci koltuğuna oturmayı reddederek Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engelledi

Aktivist öğrenci, Elin Errson, İsveç’in Gothenburg havalimanında Afganistanlı bir sığınmacının sınır dışı edilmesini tek başına yaptığı protesto ile önledi. Errson, sınır dışı işlemleri kapsamında zorla uçakta bulunan Afgan sığınmacı dışarı çıkartılana kadar yerine oturmayı reddetti.

Eylemcinin şahsi Facebook sayfası, Errson’un İsveç Göteborgs Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu ve siyasetle yakından ilgilendiğini gösteriyor.

İsveç basınına göre Errson, Gothenburg’dan İstanbul'a yolculuk etmesi planlanan Türk Hava Yolları uçuşunda sınır dışı edilen bir Afgan sığınmacının olduğunu öğrenmesiyle uçuş için bilet aldı ve protestosunu gerçekleştirmek üzere uçağa bindi.

Protestosunu anbean yayınladı

Uçağa girdiği andan itibaren İngilizce konuşarak sosyal medyadan canlı yayın yapmaya başlayan Errson’u yolcuların bir kısmının desteklediği, bir grubun ise eylem yapan öğrenciye düşmanca yaklaştığı görüldü.

Errson, ‘’Bir adamın hayatının yalnızca siz uçağı kaçırmayın diye elinden alınmasını istemiyorum. O kişi uçaktan inene kadar yerime oturmayı reddediyorum’’ diyerek protestosuna başladı.

Facebook’tan yaptığı bir paylaşımda Errson, ‘Hepinize not: Herkes oturmadan bir uçak kalkışa geçemez’ diyordu. Oturmayarak uçağın hareket etmesini önledi.

"Bir insanı cehenneme yollamak doğru değil!"

Videoda, bir kabin görevlisinin ısrarla Errson’dan yayın yapmayı durdurmasını istediği görülüyor ve yolculardan biri de öğrencinin elinden telefonunu almaya çalışıyor. Bunun üzerine Errson, ‘’Ben, bir insanın hayatını kurtarmak için elimden geleni yapıyorum. Bir yolcu ayakta durduğu sürece pilot uçağı havalandıramaz. Tek isteğim sınır dışı işlemlerinin durdurulması. Sonra ben de kurallara uyacağım. Yaptığım şey tamamen hukuki, hiçbir suç işlemiyorum’’ diye konuştu.

Telefonunu almaya kalkan yolcuya da ‘’Hangisi daha önemli: Bir hayat mı, senin zamanın mı? Onun uçaktan indirilmesini istiyorum, çünkü Afganistan’da güvende değil’’ dedi ve ekledi: ‘’Ülkemin kurallarını beğenmiyorum ve onları değiştirmeye çalışıyorum. Bir insanı cehenneme yollamak doğru değil!’’

‘’Bir insanı ölüme göndermenin anlamı yok!’’

Yolcuların arasındaki bir Türk’ün de bir noktadan sonra Errson’a destek olduğu, ‘’Aynı noktadayız, bir insanı ölüme göndermenin anlamı yok, çocuğu indirsinler biz de inelim’’ dediği duyuluyor.

Yolcuların bir kısmı eylemi onayladıklarını alkışlayarak gösterince Errson’un ağlamaya başladığı görülüyor.

Eylemin sonunda önce Afgan sığınmacı ve üç güvenlik görevlisi, onların ardından da Errson uçaktan indi. İsveç yetkililerden bir açıklama gelmedi ama Deutsche Welle, sığınmacının gözaltına tutulduğunu ve sınır dışı işlemlerinin başka bir tarihte yapılacağını haberleştirdi.

İsveç, önümüzdeki eylül ayında seçime gidiyor ve hükümet, sığınmacı politikalarını gevşetmeye yanaşmıyor. Radikal sağcı İsveç Demokratları anketlerde güç kazanmış gözüküyor.