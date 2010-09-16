-İSVEÇLİ MİLLETVEKİLİ DÖVÜLDÜ STOCKHOLM (A.A) - 16.09.2010 - İsveç Center Partisi (Merkez Parti) milletvekili Fredrick Federley, evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğrayarak, dövüldü. Stockholm'de oturduğu evinden dün akşam saatlerinde ayrılırken, 4 kişi tarafından saldırıya uğrayarak dövülen milletvekili Federley'in, cüzdanı da çalındı. Polisin görgü tanıklarına dayanarak verdiği bilgiye göre, 20 ile 25 yaşlarında 4 kişinin saldırısına uğrayan İsveçli milletvekili, saldırganlara karşılık vermeye çalıştı ancak dövülmekten kurtulamadı. Federley, saldırının ardından çevreden yetişenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İktidardaki koalisyon hükümetinin ortağı Merkez Parti Genel Başkanı Maud Olofsson, saldırıdan sonra yaptığı açıklamada, Federley'in geceyi hastanede geçirdiğini ancak durumunun iyi olduğunu bildirdi. Olofsson, saldırı ile birlikte milletvekilinin beyin sarsıntısı geçirdiğini ve burnunun kırıldığını kaydetti. Stockholm polisi, olayla ilgili şu ana kadar yakalanan olmadığını ancak saldırının yaşandığı bölgedeki işyerlerine ait kameraların çektikleri görüntülerin incelendiğini bildirerek, saldırganların yakalanmasının an meselesi olduğunu açıkladı.