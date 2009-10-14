İsveçli kızlardan 'erkeklere ayrıcalık' davası





İsveç'te bir grup kız öğrenci, ülkenin önde gelen bir üniversitesini, erkek öğrencileri kızlara tercih ettiği için mahkemeye verdi.



31 öğrenci adına dava açan avukat, AFP muhabirine, "Bu kızlar psikoloji okumak istiyor, ama erkeklerle aynı silahlara sahip değiller. Ayrımcılık yapılıyor" dedi.



Avukat, Lund üniversitesinde geçen sene psikoloji okumak için başvuran, ancak başvuruları reddedilen kızları temsil ediyor.



Üniversite yetkilileri, geçen sene kız öğrencilerin sayısı fazla diye psikoloji bölümüne başvuran adaylar arasında erkeklere öncelik tanımaya başlamıştı.



İsveç'te üniversite öğrencilerinin yüzde 60 kadarı kızlardan oluşuyor. Hükümet, 2003 senesinde aldığı kararla, üniversitelerin "yeterince temsil edilmeyen cinsiyet gruplarına" pozitif ayrımcılık yapabileceğine hükmetmişti.



Avukat, "Bu uygulama bahane edilerek kız öğrencilere haksızlık yapılıyor. Üniversitelerin dörtte üçünde pozitif ayrımcılık uygulaması var, kızların yüzde 95'i erkekler karşısında kaybediyor" dedi.



Avukat, müvekkillerini üniversiteye aldırmak için yasal imkan olmadığını da belirterek, Malmö'de açılan davada her bir müvekkil için üniversiteden 7300 avro manevi tazminat talep ettiğini bildirdi.

