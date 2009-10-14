T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsveçli kızlardan 'erkeklere ayrıcalık' davası

14 Ekim 2009 19:49

İsveçli kızlardan 'erkeklere ayrıcalık' davası


İsveç'te bir grup kız öğrenci, ülkenin önde gelen bir üniversitesini, erkek öğrencileri kızlara tercih ettiği için mahkemeye verdi.

31 öğrenci adına dava açan avukat, AFP muhabirine, "Bu kızlar psikoloji okumak istiyor, ama erkeklerle aynı silahlara sahip değiller. Ayrımcılık yapılıyor" dedi.

Avukat, Lund üniversitesinde geçen sene psikoloji okumak için başvuran, ancak başvuruları reddedilen kızları temsil ediyor.

Üniversite yetkilileri, geçen sene kız öğrencilerin sayısı fazla diye psikoloji bölümüne başvuran adaylar arasında erkeklere öncelik tanımaya başlamıştı.

İsveç'te üniversite öğrencilerinin yüzde 60 kadarı kızlardan oluşuyor. Hükümet, 2003 senesinde aldığı kararla, üniversitelerin "yeterince temsil edilmeyen cinsiyet gruplarına" pozitif ayrımcılık yapabileceğine hükmetmişti.

Avukat, "Bu uygulama bahane edilerek kız öğrencilere haksızlık yapılıyor. Üniversitelerin dörtte üçünde pozitif ayrımcılık uygulaması var, kızların yüzde 95'i erkekler karşısında kaybediyor" dedi.

Avukat, müvekkillerini üniversiteye aldırmak için yasal imkan olmadığını da belirterek, Malmö'de açılan davada her bir müvekkil için üniversiteden 7300 avro manevi tazminat talep ettiğini bildirdi.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24