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Dünya

İsveçli ırkçı milletvekilinden tepki çeken sözler: Müslümanlar yüzde 100 insan değil

Demokratlar Partisi milletvekili Strid, İslam'ı öğrendikçe dehşete kapıldığını söyledi

26 Kasım 2017 23:20

İsveç'te göçmen karşıtı politikaları savunmasıyla bilinen İsveçli Demokratlar Partisi (SD) Milletvekili Martin Strid, Müslümanlar için "Yüzde 100 insan değil” Ifadesini kullandı.

İsveç devlet televizyonu SVT'de yayınlanan ''Forum'' adlı programda konuşan Strid, İslam'ı öğrendikçe dehşete kapıldığını söyledi.

Strid'in Müslümanlara yönelik hakaret içeren sözleri büyük tepkiyle karşılandı.

Ana muhalefet sağ Liberal Moderat Parti Genel Başkanı Jan Björklund, Martin Strid'in Müslümanlar hakkındaki ifadelerine sert tepki gösterirken, ''SD'den saf ırkçılık.'' değerlendirmesinde bulundu.

Liberal Merkez Parti Genel Başkanı Annie Lööf da "SD 'ırkçılığa' kapı açtı. Acaba bu konuda SD lideri Jimmie Akesson'un görüşleri ne?'' dedi.

İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt da Martin Strid'in konuşmasının "saf bir ırkçılık" örneği olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Norrköping kentinde yaşayan Müslümanlar, Strid hakkında "halklar arasında nefret ve kin yaymak" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

 

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