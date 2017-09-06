İsveçli gazeteciyi öldürmekle suçlanan mucit ifade verdi

21 Ağustos günü başı vücudundan ayrılmış bir biçimde Baltık Denizi’nde cesedi bulunan İsveçli gazeteci Kim Wall’ın haber yapmak için buluştuğu denizaltı mucidi Peter Madsen, salı günü çıkarıldığı mahkemede ifade verdi. Gazeteci Wall'ı öldürmekle suçlanan Madsen, ifadesinde Kim Wall'ın kafasına denizaltının 70 kilogramm ağırlığındaki kapağının düşmesi sonucu öldüğünü ileri sürdü.

Madsen ifadesinde, olay günü önce mini denizaltının içinde İsveçli gazeteci Wall ile birlikte denize daldıklarını, daha sonra temiz hava almak için deniz yüzeyine çıktıklarını ve bu sırada gazeteciye dışarı çıkması için denizaltının çıkış kapağını tutmak istediğini söyledi. Ancak o esnada ayağının kaydığını ve kapağın tüm şiddetiyle kadının başına düştüğünü belirten Madsen, denizaltının kapağını yeniden açtığında her yerin kana bulanmış olduğunu gördüğünü ve şoka girdiğini kaydetti.

"Denizaltıda cinsel ilişki olmadı"

Kadının cesedini denize attığında cesedin parçalanmamış olduğunu söyleyen Danimarkalı mucit, Wall'ın üzerinde giysilerinin de bulunduğunu öne sürdü. Madsen mahkemeye verdiği ifadede gazeteci Wall'ın cesedini denize atarak suç işlemiş olduğunu ve bunun da cesedin parçalanmasına yol açmış olabileceğini söyledi. Danimarkalı mühendis, ayrıca cesedin üzerinde bulunan metal ağırlıkları da kendisinin cesede bağlamadığını öne sürdü.

Madsen İsveçli gazeteci ile denizaltıda cinsel ilişkide bulunduğu yönündeki suçlamaları da geri çevirdi. Görüşmenin tamamen profesyonel bir atmosferde geçtiğini belirten mühendis Madsen, kadın gazetecinin kendisiyle sadece söyleşi yapmak üzere denizaltı ile yola çıktıklarını öne sürdü.

Madsen olaydan sonra denizaltının kullanılamaz hale geldiğini düşündüğü için tekneyi batırdığını belirtti. Denizaltının siboplarını açarak su dolmasını sağladığını, kendisinin ise güverteye çıkarak yakından geçmekte olan bir tekneye imdat çağrısı yaptığını belirtti.

Savcı Jakob Buch-Jepsen Madsen‘in ifadelerini inandırıcı bulmadı. Savcı, sanığın İsveçli gazeteci Wall'i şimdiye kadar aydınlatılamayan bir biçimde öldürdüğünü, cesedi parçaladığını ve denize attığını iddia ediyor ve olayın cinayet olarak sınıflandırılması gerektiği üzerinde ısrar ediyor.

Mahkeme Madsen'in psikolojik muayeneden geçirilmesi gerektiğine ve cinayet şüphesiyle en az 3 Ekim 2017 tarihine kadar tutukluluğunun devam etmesine karar verdi.

Otopside ölüm sebebi aydınlatılmadı

30 yaşındaki gazeteci Kim Wall, son kez 10 Ağustos'da haber yapmak için buluştuğu Peter Madsen'in özel denizaltısına binerken görülmüştü. İsveçli gazetecinin cesedi bir hafta sonra Kopenhag yakınlarındaki bir adada bulunmuştu. Polis, kol, bacak ve başsız bulunan gövdenin DNA testi sonucunda Wall'a ait olduğunun belirlendiğini açıklamıştı. Ancak otopsi sonucunda da İsveçli gazetecinin ölüm sebebi aydınlatılamamıştı.

46 yaşındaki Danimarkalı mühendis ve mucit Madsen kasıtsız cinayet ile suçlanıyor. Madsen, kendi üretimi olan "Nautilus" adlı mini denizaltısının olay gecesi batmasından bu yana gözaltında bulunuyor.

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dpa/afp/ÇA,BD