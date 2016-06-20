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Spor

İsviçreli futbolcu Shaqiri'den yırtılan forma yorumu: Umarım Puma, prezervatif üretmiyordur

Breel Embolo, ''Formalarla ilgili bir problemimiz var'' ifadelerini kullandı

20 Haziran 2016 17:29

Euro 2016'da Fransa - İsviçre maçında İsviçreli oyuncuların yırtılan formaları damga vururkan, Shaqiri olay hakkında ilginç bir yorumda bulundu. Shaqiri, takımın forma tedarikçisi Puma'ya göndermede bulundu ve ''Umarım kondom üretmiyorlardır'' şeklinde konuştu.

Euro 2016 A Grubu mücadelesinde Fransa ile İsviçre 0-0 berabere kalarak turnuvada üst turun kapısını aralamayı başarıdı.

Goal'ün haberine göre, İsviçreli futbolcular karşılaşma sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunurken en ilginç yorum Xherdan Shaqiri'den geldi. Shaqiri, takımın forma tedarikçisi Puma'ya göndermede bulundu ve ''Umarım kondom üretmiyorlardır'' şeklinde konuştu.

İsviçre'nin genç yıldız adayı Breel Embolo, ''Formalarla ilgili bir problemimiz var'' ifadelerini kullandı.

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Euro 2016FransaİsviçreXherdan Shaqiri

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