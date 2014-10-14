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İsveçli bakan, Twitter'daki Türk takipçilerine teşekkür etti

İsveç'in 29 yaşındaki Sağlık ve Spor Bakanı Gabriel Wikström, yoğun ilgiden dolayı takipçilerine Türkçe teşekkür etti

14 Ekim 2014 18:53

29 yaşındaki İsveç Sağlık ve Spor Bakanı Gabriel Wikström, Twitter hesabından Türkiye'deki takipçilerine Türkçe bir mesaj yazdı ve gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Wikström mesajında, "Türkiye'deki takipçilerime hoşgeldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum" dedi. İsveçli bakanın bu Türkçe tweet'ini birçok kişi yine Türkçe cevapladı.

Al Jazeera’nin haberine göre, 1985 doğumlu Wikström, ülkesindeki gençlerin sorunlarıyla ilgilenen bir isim. Sosyal Demokrat Parti'nden olan genç Bakan, 3 Ekim itibariyle göreve geldikten sonra hem yaşı hem de görüntüsü nedeniyle sosyal medyada gündeme oturmuştu.


 

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