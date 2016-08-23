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Dünya

İsveç’in siyasi gündeminde ‘seks’ var

Sağlık Bakanı, ayda ortalama yüzde 3.9 kez seks yapıldığını söyledi

23 Ağustos 2016 23:07

İsveç'te Aile ve Sosyal Siyaset Bakanı Gabriel Wikstrom, ayda ortalama yüzde 3.9 kez seksin yetersiz olduğunu belirterek sorunu parlamentoya taşıdı.

CNN Türk’ten Reha Erus’un haberine göre, İsveç'in şu günlerde Türkiye ile yaşadığı “cinsel istismar” polemiği sürerken diğer yandan ülkenin Aile ve Sosyal Siyasetten sorumlu Bakanı Gabriel Wikstrom cinsel ilişkinin ortalama ayda yüzde 3.9 oranına düşmesinin endişe verdiğini belirterek sorunu parlamentoya taşıdı.

Bakan Wikstrom 20 yıl önce bu ortalamanın yüzde 5.0 olduğunu hatırlatarak “Üstelik o dönemde şimdiki gibi internet siteleri veya çöpçatanlık kuruluşları da yoktu. Ama sağlıklı seks normal seyrediyordu. Maalesef bugün günlük yaşamımızda cinsel ilişkide belirgin bir gerileme var” dedi.

Sağlık Bakanı Elise Ottensen'de ülkenin önde gelen gazetelerinden “Dagens Nyheter”a konuşarak “Seks yaşantımızın gerilemesi siyasi bir sorundur ve bunu biz siyasetçiler çözmek zorundayız. Bu rakamı 20 yıl öncesine döndürmek için çareleri bulmak bizim sorumluluğumuzdur” açıklaması yaptı. 

 

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