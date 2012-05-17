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Dünya

İsveç'i ayağa kaldıran vaaz!

İsveçliler, ülkeye yabancı devletlerden gelecek imam yerine, kendi üniversitelerinde yetişecek imamların görev yapması gerektiğini tartışıyor

17 Mayıs 2012 23:13

 

İsveç devlet televizyonu SVT1'in ülkedeki bazı camilerde gizli kamerayla gerçekleştirdiği çekimlerde, cami imamlarının erkeklerin çok eşliliğini destekleyici vaazlarda bulunmaları ile kadını küçük düşüren açıklamalar yapması tepkiyle karşılandı.
 
Başta Stockholm olmak üzere, İsveç'te, daha çok Arap ülkelerinden gelen Müslümanların kullandığı ve bu ülkelerden gelen imamların görev yaptığı camilerden alınan görüntüler, SVT1 televizyonunda ekrana getirildi.
 
İmamlarla birlikte birçok erkek çok evliliği savunurken, ayrıca kadınlara yönelik şiddet olaylarında da kadının polise başvurması kabul görmedi.
 
Çoğu gizli kamerayla görüntülenen çekimlerin yayımlanması üzerine İsveç Entegrasyon Bakanı Erik Ullenhag, yaptığı açıklamada, kadını hor gören ve İsveç kanunlarının dikkate alınmadığının görüldüğü görüntüleri şaşkınlık içinde izlediğini söyledi.
 
Cinsiyet eşitliğinin ve kadınların bu yönde desteklenmesinin İsveç için yasal zorunluluk olduğunu ve birden fazla kadınla evliliğin İsveç kanunlarında yasak olduğunu hatırlatan Ullenhag, kadına yönelik şiddetin kabul edilemeyeceğini, imamların da bunun tersine konuşma yapmalarının benimsenemeyeceğini kaydetti.
 
Bakan Ullenhag, bu görüntülerin ekrana getirilmesinin ardından, imamlara İsveç'teki üniversitelerde eğitim vermenin öneminin daha iyi ortaya çıktığını söyledi. 

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