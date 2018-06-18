İsveç'e galibiyet 'VAR'

Gruptaki ilk maçında Güney Kore ile karşı karşıya gelen İsveç rakibini ikinci yarıda penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Penaltı pozisyonu ilk önce devam eetiren maçın orta hakemi oel Aguilar daha sonra 'Var' sistemiyle pozisyıonu bir kez daha izledikten sonra penaltı kararını verdi.

Maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken Güney Kore savunmada sağlam durarak İsveç'e gol şansı tanımadı.

İkinci yarıda baskını rakibine hissetiren İsveç 65. dakikada Andreas Granqvist'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşma da bu şekilde sonuçlandı.

Bu galibiyetin ardından İsveç Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yaptı.

Dünya Kupası'nda güncel skorlar

A Grubu

Rusya 5-0 Suudi Arabistan

Mısır 0-1 Uruguay

B Grubu

Fas 0-1 İran

Portekiz 3-3 İspanya

C Grubu

Fransa 2-1 Avustralya

Arjantain 1-1 İzlanda

D Grubu

Peru 0-1 Danimarka

Hırvatistan 2-0 Nijerya

E Grubu

Kosta Rika 0-1 Sırbistan

Brezilya 1-1 İsviçre

F Grubu

Almanya 0-1 Meksika

İsveç 1-0 Güney Kore