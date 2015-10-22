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Dünya

İsveç'te tecavüz mağduru erkeklere özel klinik!

2014'te İsveç'te tecavüze uğrayan erkek sayısı 370 olarak belirlenmişti

22 Ekim 2015 21:59

Cinsel taciz ve tecavüze uğramış erkekler için İsveç’in dalında ilk kliniği geçen hafta açılarak tecavüz mağdurlarını kabul etmeye başladı. İsveç'te geçtiğimiz yıl 370 erkeğin tecavüze uğradığı kayıtlara geçmişti. 

DHA’da yer alan habere göre, Södersjukhuset (SÖS) bünyesinde açılan kliniğin Şefi Lotti Helström yeni açılan klinikte cinsel tacize uğrayan erkeklerin şimdiye kadar olandan daha iyi destek almalarının amaçlandığını söyledi.

 

Erkeklere çoğunlukla yine başka erkekler tecavüz ediyor
 

 

Nüfus araştırmalarının tecavüze uğrayan erkek sayısının tahmin edilenlerden oldukça fazla olduguna dikkat çeken Lotti Helström, erkeklerde tecavüzün fiziksel ve psikolojik sağlıklarına olan etkilerin, kadınlara göre çok daha büyük olduğunu belirterek, tecavüze uğrayan erkeklerde post travma sendromu riskinin de çok daha fazla olduğunun altını çizdi.

Ayda 3 ila 5 erkeğin kliniklerine başvuracağını tahmin ettiklerini belirten Lotti Helström, "Cinsel tecavüze uğrayan erkeklerin büyük çoğunluğu yine başka erkekler tarafından taciz ediliyor. Bu kişilerin insani ve cinsel kimlikleri karmakarışık oluyor. Bu da bizim karşı karşıya olacağımız en büyük zorluk olacaktır" dedi.

 

2014'te 370 erkek tecavüze uğradığını açıkladı
 

 

Lotti Helström’ün verdiği bilgilerde göre, İsveç’te 2014 yılında erkeklere yönelik 370 tecavüz olayı kayıtlara geçti.

Tecavüze uğrayan erkekler için klinik açılacağını ilk olarak İngilizce İsveç haberleri veren "The Local" gazetesinde duyurulmasının ardından Stockholm İl Sağlık Müdürlüğü dünyanın her tarafından yayın organlarınca röportaj icin aranmaya başlandı.

 

Tecavüze uğrayan erkekler için açılan ilk klinik
 

Washington Post Web forumunda İsveç’in neden tecavüze ugrayan erkekler için klinik açtığını irdeleyen uzunca bir yazı yayınladı. İngiliz Daily Mail haberi, "Dünyanın tecavüze uğrayan erkekler icin açılan ilk kliniği" olarak duyurdu. İrlanda radyo kanalı da Folk Partili Jessica Ericsson ile bir söyleşi yayınladı.

 

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