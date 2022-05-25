Erdoğan 'zahmet etmesinler' demişti; İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı başladı

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya üyelik başvurusu sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz” dedi. (İHA)

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Mayıs'ta iki kuzey ülkesinin potansiyel ziyaretiyle ilgili olarak, "Türkiye'ye geleceklermiş, zahmet etmesinler. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz" demişti

Erdoğan, cumartesi günü iki ülkenin de liderleriyle bir telefon görüşmesi yapmıştı.