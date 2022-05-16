Finlandiyalı ve İsveçli üst düzey temsilcilerden oluşan diplomatik heyet, Türkiye'ye geliyor

İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada F inlandiyalı ve İsveçli üst düzey temsilcilerden oluşan diplomatik heyetin Türkiye'ye gideceği duyuruldu.

Finlandiya, resmi olarak NATO’ya başvuracaklarını açıkladı. Rusya ile yaklaşık 1300 kilometrelik sınırı bulunan Finlandiya’nın bu kararının ardından İsveç’ten de bugün resmi açıklama geldi.

Çavuşoğlu ve Erdoğan ne demişti?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu pazar günü, "Özellikle bu iki ülkenin PKK/YPG terör örgütleri ve mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ve özellikle de İsveç'in yaptığı silah yardımı dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları, neden karşı olduğumuzu gayet açık şekilde sergiledik. Tabii yanımızda derlediğimiz fotoğraf ve diğer belgelerle bunu müttefiklere gayet güzel şekilde anlattık. Bu ülkelerden ve NATO üyesi olan ve yine halihazırda bu terör örgütleriyle görüşen ve destek veren ve Türkiye üzerinde özellikle ihracat, savunma sanayi ürünleri konusunda ihracat kısıtlaması yapan ülkelerin de bu tutumlarından vazgeçmeleri gerektiğini, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu anlattık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan da cuma namazı çıkışında, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyorum. Ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si Hollanda, İsveç'te yuvalanmış durumdalar. Daha da ileri gidiyorum, oraların parlamentolarında da yer alıyorlar. Bizim olumlu bakmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.