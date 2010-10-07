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İsveç, Türkiye'nin 'faili meçhul' sorularını Aygan'a soruyor

PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan, İsveç’te ifade veriyor.

07 Ekim 2010 03:00

T24 - Türkiye’de işlenen 70 kadar faili meçhul cinayetle ilgili bilgisi olduğunu iddia eden PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan, İsveç’te ifade veriyor.

İsveç’teki Kürt çevrelerinden elde edilen bilgilere göre, İsveçli yetkililer, avukatlarıyla birlikte olan Aygan’a Türkiye’den gönderilen soruları yöneltiyor.

JİTEM görevlisi olarak, Musa Anter de içlerinde olmak üzere birçok faili meçhul cinayetle ilgili bilgi sahibi olduğunu iddia eden Aygan, 2005’ten bu yana İsveç’te yaşıyor. Türkiye geçen yıl Aygan’ın iadesini istemiş, İsveç, can güvenliğini gerekçe göstererek isteği geri çevirmişti.

Faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturmayı Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülüyor.


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