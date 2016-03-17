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Spor

İsveç, Türkiye maçı için kararını verdi

"Maç iptali söz konusu değil"

17 Mart 2016 17:31

İsveç Futbol Federasyonu Ankara'daki hain saldırının ardından, ülkede yükselen bazı karşı çıkışlara karşın, UEFA, TFF, Türkiye'deki İsveç büyükelçiliği ve dışişleri bakanlığıyla yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirerek Antalya'ya gelmeye karar aldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, İsveç Futbol Federasyonu geçen hafta Ankara'da meydana gelen terör saldırısına karşın kararından geri dönmedi. UEFA, TFF, Türkiye'deki İsveç büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile temaslarda bulunan İsveçli yetkililer, maça gelmeye karar verdi.

 

Rıcht: İptal için sebep yok

 

İsveç Milli Takımı menajeri Lars Richt maçın oynanacağı bölgede Avrupa'nın bir çok takımının hazırlık kampları yaptığına dikkat çekerek, "Antalya'da bir çok takım hazırlık kampları yapıyor. Dolayısıyla maçı iptal etmek için bir neden yok. Saldırıların ardından bu konuyu konuştuk ve kararlaştırıldığı gibi oynanmasına karar verdik" dedi.

 

Hamren: Yetkililere güvenimiz tam

 

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamren, konuyla ilgili bir açıklama yaparak yetkililere güvenlerinin tam olduğunu dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Terörizm, savaş ve şiddet görmezden gelinecek şeyler değil. Ancak kararı alan yetkililere güveniyorum" diye konuştu.

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