İsveç, Türk maslahatgüzarı çağırdı

HDP’ye yönelik operasyonların ardından Almanya’dan sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı da Türkiye’nin Stockholm maslahatgüzarı Kaya Türkmen’i ”Türkiye'deki gelişmelerle ilgili İsveç’in görüşünü iletmek üzere” bakanlığa çağırdı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, gün içinde de İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström hükümetin resmi internet sayfasında yaptığı açıklamada Türkiye’deki son gelişmelerden İsveç’in kaygısını dile getirmişti.

Diğer yandan İsveç’in ana muhalefetteki Moderat Parti Dış politika sözcüsü Karin Enström Diyarbakır’daki terör saldırısını kınayıp HDP’li politikacıların gözaltı ve tutuklanmaları üzerine endişelerini dile getirdi.

İsveç Hükümeti’ni dışardan destekleyen Sol Parti Genel Başkanı Jonas Sjöstedt de çok sert bir açıklama yaparak Türkiye’yi "Çok hızlı bir şekilde diktatörlüğe gitmekle’’ suçladı