İsveç, Trump’ın ‘kürtaj yasağını’ destekleyen kuruluşlara yardımı durduruyor

İsveç'te gelişmekte olan ülkelere yardımlarını düzenleyen devlet kuruluşu olan SIDA (Uluslararası Kalkınma İş Birliği), ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın kürtaj yasağı konusunda aldığı kararı destekleyen kuruluşlara yardımlarını durdurma kararı aldı.

SIDA, ABD’nin kürtaj konusunda çalışan kuruluşlara desteğini kesen kararına katılmayacağını, aksine ABD’nin bu kararını destekleyerek bu yönde çalışacak kuruluşlara İsveç’in yardımlarını keseceğini duyurdu.

Donald Trump’ın başkan seçildikten sonraki ilk kararlarından birisi kürtajı destekleyen yabancı sivil toplum kuruluşlarına yapılan ABD yardımlarını kesmek olmuştu.

SIDA’nın yıllık 1.5 milyar kronluk (156 milyon Euro) yardımlarının yaklaşık yüzde altmışı gelişmekte olan ülkelerdeki kadınların kendi vücutları üzerinde karar verme hakkını destelemek amacıyla cinsel ve üreme sağlığı alanları ve hakları için kullanılıyor.

SIDA Genel Sekreteri Carin Jämtin konu ile yaptığı açıklamada "İsveç yardımının kürtaj yapılmasını reddeden, kürtaj hakkında bilgi vermeyi reddeden veya kürtaj için propaganda yapmayı reddeden kuruluşlara gitmemesi gerektiğine karar verdik" diye konuştu.

Carin Jämtin İsveç’in bu yıl kadınların cinsel sağlık ve haklarına verdiği desteği Trump’ın kararının tersine 170 milyona arttırarak, Trump'un kararına rağmen kürtaj konusunda çalışma yapmaya devam eden kuruluşlara gideceğini vurguladı.

Diğer yandan sivil toplum kuruluşu Marie Stopes International’ın hesaplamalarına göre Trump’ın kararının sonucu olarak dünyada 6.5 milyon daha fazla istenmeyen gebelik, 2.2 milyondan fazla güvensiz ve sağlıksız kürtaj ve 21.000'in üzerinde anne ölümü öngörülüyor.