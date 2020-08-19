İsveç'te son 150 yılın en yüksek ölüm rakamları kayda geçti

İsveç ulusal istatistik bürosu, 2020'nin ilk yarısında ülkede son 150 yılın en yüksek ölüm rakamlarının kayda geçtiğini açıkladı.

Ocak-Haziran döneminde 51 bin 405 kişi yaşamını yitirdi. Bundan önceki en yüksek ölüm rakamları 55 bin 431 ile 1869'da gözlenmişti. O dönem İsveç nüfusu 4,1 milyonken bugün 10,3 milyon.

İsveç'te Covid-19 nedeniyle yılın ilk altı ayında 4500 kişi öldü. Bugün bu rakam 5800'e ulaştı. Diğer İskandinav ülkelerine kıyasla İsveç'te ölenlerin genel nüfusa oranı daha yüksek olsa da, İngiltere ve ispanya gibi bazı Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük.

Son beş yılın ortalama ölüm rakamları dikkate alındığında ilk altı ayın rakamları yüzde 10 daha yüksek. Koronavirüs salgınının zirve yaptığı Nisan'da ise bu oran ortalamanın yüzde 40 üzerindeydi.

İsveç koronavirüs salgınına karşı diğer Avrupa ülkelerinden daha farklı bir yaklaşım izlemiş, kısıtlamalar yerine kişilerin gönüllü olarak sosyal mesafe tedbirlerini uygulamasını hedeflemişti.

Ülkede birçok okul ve işyerleri açık kaldı.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre İsveç'te vaka saysı 85 bini aştı.