İsveç'te salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

İsveç'te 23 Ekim'de 1870 yeni Koronavirüs vakasının tespit edildiği ve bunun salgın başlangıcından bu yana ulaşılan en yüksek rakam olduğu bildirdi.

Reuters'ın haberine göre, Haziran ayı sonlarında 1698 ile en yüksek vaka sayısı kayda geçmişti. Sağlık yetkilileri, ilkbaharda vaka sayısının muhtemelen daha fazla olduğunu, ancak test yetersizliği nedeniyle kayda geçmediğini belirtti.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre İsveç'te toplam vaka sayısı 110 bini aştı, can kaybı ise 5933'e yükseldi.

İsveç Koronavirüs salgınına karşı diğer Avrupa ülkelerinden daha farklı bir yaklaşım izlemiş, kısıtlamalar yerine kişilerin gönüllü olarak sosyal mesafe tedbirlerini uygulamasını hedeflemişti.

Ülkede birçok okul ve işyerleri açık kaldı.

Son 150 yılın en yüksek ölüm rakamları

İsveç ulusal istatistik bürosu, 2020'nin ilk yarısında ülkede son 150 yılın en yüksek ölüm rakamlarının kayda geçtiğini açıklamıştı.

Buna göre, Ocak-Haziran döneminde 51 bin 405 kişi yaşamını yitirdi. Bundan önceki en yüksek ölüm rakamları 55 bin 431 ile 1869'da gözlenmişti. O dönem İsveç nüfusu 4,1 milyonken bugün 10,3 milyon.

İsveç'te Covid-19 nedeniyle yılın ilk altı ayında 4500 kişi öldü.