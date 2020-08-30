İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakıldığı görüntülerden sonra sokaklar karıştı

İsveç'ta aşırı sağcı Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kuran-ı Kerim'i yaktığı görüntülere destek veren gruplar Kuran-ı Kerim'ı fırlattıkları ve yaktıkları görüntüler çekti. Görüntülere tepki gösteren 300'den fazla kişi sokağa çıkarak protesto düzenlendi. Protestolara müdahale eden polis havai fişek ve taş atıldı.

İsveç’te dün öğleden sonra Malmö kentinin merkezi sayılan Stortorget’te bir araya gelen aşırı sağcılar Danimarkalı politikacı Rasmus Paludan'a destek gösterisi düzenlemek istedi. Irkçı grubun gösteriler sırasında Kur’an-ı Kerim’i yaktığı ve tekmelediği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından yüzlerce Müslüman sokaklara döküldü.

Polisi, Kuran-ı Kerim'in yakıldığı anlara izin vermekle suçlayan eylemciler, polis havai fişek ve taş atarken sokakları ateşe verdi. Şiddetli eyleme müdahale etmek için polis ve eylemciler arasına giren imam Samir Muric, çatışmanın durması çağrısı yaptı. Facebook'tan açıklama da yapan Muric, "Bu şekilde davrananların İslam'la ilgisi yoktur" dedi.

Polis ise, aşırı sağcı gruba herhangi bir izin verilmediğini, Kuran-ı Kerim'i yakan siyasetçi Parudan'ın ise sınır dışı edilip 2 yıl İsveç'e girmesinin yasaklandığını vurguladı.

AKP Sözcüsü Çelik Twitter'dan tepki gösterdi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te meydana gelen Kur'an-ı Kerim yakma olayı hakkında Twitter'dan şunları yazdı: "İçinde ırkçı/faşist bir siyasetçinin de olduğu bir grubun İsveç’te Kur'an-ı Kerim’e yönelik saygısızlığını lanetliyoruz. Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlık, insanı insan yapan tüm değerlere yapılmıştır. Danimarka'dan İsveç'e gelen İslam düşmanı ırkçı bir faşist siyasetçi ile beraberindekilerin Kur'an-ı Kerim’e yönelik çirkin tahrikleri insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Bu saygısızlık tüm kutsal kitaplara ve tüm dinlere yapılmıştır. Kutsal Kitabımıza yapılan bu saygısızlık, Avrupa’da İslam düşmanlığının ve faşizmin nasıl güçlendiğini gösteren yeni bir lanetli eylemdir. İsveç makamlarının bu saygısızlığı en ağır şekilde cezalandırmasını bekliyoruz. Bu saygısızlıkları yapanlara karşı sessiz kalmak, Yeni Zelanda’da insanları camide katleden Brenton Tarrant gibi katilleri teşvik etmektir. Tüm dinlerin mensuplarının bu saygısızlıklara beraber tepki vermesi gerekir."

Dışişleri'nden tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsveç’te meydana gelen olay hakkında açıklama yaparak, Kur'an-ı Kerim’e yönelik çirkin tahriklerin en ağır şekilde kınandığını bildirdi.

Söz konusu provokatif eylemlerin birlikte yaşama kültürüne ve Avrupa değerlerine vurulmuş ağır bir darbe olduğu belirtilen açıklamada, “Danimarka’dan İsveç’in Malmö kentine gelen İslam düşmanı ırkçı bir sözde siyasetçi ile yandaşlarının Kur'an-ı Kerim’e yönelik çirkin tahriklerini en ağır şekilde kınıyoruz. Söz konusu provokatif eylemler birlikte yaşama kültürüne ve Avrupa değerlerine de vurulmuş ağır bir darbedir. Avrupa’da yaşayan Müslümanlar son zamanlarda günlük yaşantılarında sistematik bir şekilde ayrımcı, ırkçı ve İslam karşıtı tutumlara maruz kalmaktadır. Kutsal kitabımıza yönelik bu aşağılık eylem Müslümanların Avrupa’da maruz kaldıkları tehdidin geldiği boyutu gözler önüne sermesi bakımından ibret vericidir” ifadeleri kullanıldı.

İsveç makamlarının ilerleyen süreçte de ülkedeki Müslümanları provoke etmeye yönelik eylemlerde bulunanlara karşı gerekli her türlü tedbiri almaya davet edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: