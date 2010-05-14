İsveç, Suriyeli diplomatı sınır dışı etti

T24- İsveç, kızını kaçırarak ülke dışına çıkarma planı yapmakla suçlanan Suriyeli diplomatı sınır dışı etti.



Savcı Katarina Lenter, Dışişleri Bakanlığının istenmeyen kişi ilan ettiği diplomatın hafta başında ülkeden ayrıldığını belirtti.



Lenter, kaçırma planının nedeninin, diplomatın, kızının İsveç’teki erkek arkadaşını tasvip etmemesi olduğunu söyledi.



Savcı, diplomatik dokunulmazlığı olduğu için Suriyeli hakkında dava açılamadığını, ancak plan konusunda yardımcı olduğu sanılan kişinin cezaevinde tutulduğunu ifade etti.



Suriye Büyükelçiliği ve İsveç Dışişleri Bakanlığı haberle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.