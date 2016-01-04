İsveç sınır kontrollerine başladı



Her gün binlerce kişi Öresund Köprüsü üzerinden Danimarka'dan İsveç'e yolculuk ediyor. Ancak artık İsveç'e yolculuk etmek isteyenler, pazartesi gününden itibaren tüm tren, otobüs ve vapurlarda kimlik ya da pasaport göstermek zorunda.

İsveç, Danimarka sınırında kontrollerle, sığınmacı akınına set çekmek istiyor.

Hükümet ulaşım firmalarına kontrolleri kısa bir süre önce zorunlu hale getirdi.

İsveç parlamentosu ilgili yasayı aralık ayında kabul etmişti. Kontrollerden sorumlu tren ve vapur işletmeleri ise yasayı sert şekilde eleştirdi.

Firmalar bunun masraf ve daha uzun seyahat saatlerine yol açacağını savundu. Öresund Enstitüsü'ne göre, kontroller günde 175 bin euro ek masrafa yol açabilir. Bunun yanı sıra firmaların yatırımları ve iş piyasasında da uzun vadede olumsuz etkileri olacağı düşünülüyor. Ayrıca Kopenhag Havaalanı’nın da çekiciliğini yitireceği belirtiliyor.

İsveç'e 2015 yılında 160 bin kadar sığınmacının geldiği sanılıyor.

Danimarka ise 2015 yılında 20 bin iltica başvurusu aldı. Danimarka Başbakanı Løkke Rasmussen de yeni yıl konuşmasında pasaport kontrollerine atıfta bulunmuştu. Danimarka-İsveç sınırında daha fazla insan durdurulursa o zaman bunun Almanya-Danimarka sınırında etkileri olacağını kaydeden Rasmussen, "Eğer bunun Danimarka için en iyisi olduğuna karar verirsek o zaman bu, Almanya sınırında sınır kontrollerine başlamamız gereken bir duruma yol açabilir" demişti.