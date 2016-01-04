T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İsveç sınır kontrollerine başladı

Sığınmacı sayısını kontrol altına almak isteyen İsveç, Danimarka sınırında pasaport ve kimlik kontrollerine başladı.

04 Ocak 2016 11:37


Her gün binlerce kişi Öresund Köprüsü üzerinden Danimarka'dan İsveç'e yolculuk ediyor. Ancak artık İsveç'e yolculuk etmek isteyenler, pazartesi gününden itibaren tüm tren, otobüs ve vapurlarda kimlik ya da pasaport göstermek zorunda.

İsveç, Danimarka sınırında kontrollerle, sığınmacı akınına set çekmek istiyor.

Hükümet ulaşım firmalarına kontrolleri kısa bir süre önce zorunlu hale getirdi.

İsveç parlamentosu ilgili yasayı aralık ayında kabul etmişti. Kontrollerden sorumlu tren ve vapur işletmeleri ise yasayı sert şekilde eleştirdi.

Firmalar bunun masraf ve daha uzun seyahat saatlerine yol açacağını savundu. Öresund Enstitüsü'ne göre, kontroller günde 175 bin euro ek masrafa yol açabilir. Bunun yanı sıra firmaların yatırımları ve iş piyasasında da uzun vadede olumsuz etkileri olacağı düşünülüyor. Ayrıca Kopenhag Havaalanı’nın da çekiciliğini yitireceği belirtiliyor.

İsveç'e 2015 yılında 160 bin kadar sığınmacının geldiği sanılıyor.

Danimarka ise 2015 yılında 20 bin iltica başvurusu aldı. Danimarka Başbakanı Løkke Rasmussen de yeni yıl konuşmasında pasaport kontrollerine atıfta bulunmuştu. Danimarka-İsveç sınırında daha fazla insan durdurulursa o zaman bunun Almanya-Danimarka sınırında etkileri olacağını kaydeden Rasmussen, "Eğer bunun Danimarka için en iyisi olduğuna karar verirsek o zaman bu, Almanya sınırında sınır kontrollerine başlamamız gereken bir duruma yol açabilir" demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SığınmacıDanimarkaKöprüsüEnstitüsüKopenhag HavaalanıBaşbakanı Løkke RasmussenAlmanya-DanimarkaRasmussenAlmanyaDeutsche Welle Türkçe dpa BS/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24