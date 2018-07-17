İsveç seçimleri için Kulu'da sandık kurulacak

İsveç'te eylül ayında yapılacak olan genel ve yerel seçimler için çok sayıda İsveç vatandaşlığı bulunan kişinin yaşadığı Konya'nın Kulu İlçesi'nde sandık kurulacak. Sandıkların, 18 Ağustos'ta, Kulu'daki İsveç Fahri Konsolosluğu'na kurulacağı belirtildi.

İsveç'te 9 Eylül'de düzenlenecek genel ve yerel seçimler için geri sayım sürüyor. Seçimler için bütün yurt dışı temsilciliklerin yanı sıra çok sayıda İsveç vatandaşlığına sahip kişinin bulunduğu Konya’nın Kulu ilçesinde de sandık kurulacak. İsveç'te 50 bine yakın Kululu bulunması ve bunun 40 bine yakının İsveç vatandaşlığına sahip olması nedeniyle partiler her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Kulu'da aktif seçim kampanyası yürütecek.

Sputnik'te yer alan habere göre, İsveç'te sağ Liberal Merkez Partisi'nden ilk defa birinci sırada milletvekili adayı gösterilen ilk Türk kökenli siyasetçi 35 yaşındaki Mikail Yüksel, seçimlerde İsveç dışında oy kullanılabilecek en ilginç noktanın memleketi Konya'nın Kulu ilçesi olduğunu söyledi.

"Bu seçim çok önemli"

Seçimlere iki hafta kala Kulu'daki İsveç Fahri Konsolosluğu'na sandık kurulacağı bilgisini veren Yüksel şöyle konuştu:

"Kulu'da 18 Ağustos gibi sandık kurulacak. Tarihin hem Kurban Bayramı'na denk gelmesi hem de birçok emekli Kululu hemşerimin Kulu'da tatilini geçirmesi nedeniyle 10 bine yakın İsveç vatandaşı Kululu'nun ilçede olacağını tahmin ediyoruz. Bu yüzden de parti adına ben Kulu'da aktif seçim çalışması yapacağım. Partinin amblemi ve benim posterlerim Kulu sokaklarına asılacak. Seçmenden oy isteyeceğiz. Zannedersem diğer partiler de Kulu'ya gelip seçmenden oy isteyecek ve İsveç dışında çok ilginç bir seçim çalışması olacak."

İsveç vatandaşı tüm Türklerin oyuna talip olduğunu söyleyen Yüksel, "Bu seçim çok önemli. Zira yabancı karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin, anketlerde oylarını yüzde 15'ten yüzde 20'lerin üzerine çıkardığı gözleniyor. Bu parti önemli başarı elde ederse İsveç'te yaşayan göçmenler için tehlike çanları çalmaya başlar. Bu yüzden özellikle göçmen kökenli seçmenler seçimlere katılıp oylarını kullansın" dedi.