İsveç sanal striptizci avında

Sanal striptizcilere nereden kazandın sorusu. İsveç Maliye Bakanlığı, vergi vermeden bilgisayar kamerası önünde soyunarak ciddi paralar kazandıklarını düşündüğü ‘internet striptizcilerini yakalamaya çalışıyor.
Vergini vermeden soyunamazsın!
İsveç Maliye Bakanlığı’nın internet ticaretinden sorumlu proje şefi Dag Hardyson, internet üzerinde soyunarak para kazanan 500 striptizciden 200 kadarının vergi kaçırdığından kuşkulandıklarını söyledi.
İsveçli maliyeciler internet üzerinde striptiz pazarının yaklaşık 40 milyon İsveç Kronu’nu (3, 7 milyon Euro) bulduğunu belirttiler.