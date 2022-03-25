İsveç, Robin Quaison'la uzatmada turladı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda İsveç, Çekya'yı 110. dakikada Robin Quaison'un attığı golle1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yer alan Friends Arena'da İsveç, Çekya'yı ağırladı.

Maçın ilk yarısı ve normal süresinin golsüz eşitlikle sonuçlanmasının ardından uzatma devresine geçildi.

Uzatma devresinin ilk bölümünde de iki takım üstünlük golününü bulamazken, ikinci uzatma devresinde İsveç, 110. dakikada Robin Quaison'un golüyle öne geçti.

Kalan bölümde üstünlüğünü korumayı başaran İsveç, rakibini mağlup ederek bir üst tura yükselen takım oldu.

Play-off turu finalinde İsveç, Polonya ile 29 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'nın uluslararası maçlardan men edilmesiyle final turuna yükselmişti.