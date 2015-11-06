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Dünya

İsveç rekor sayıda göç verdi

İsveç'te 1800’lü yılların sonları ile 1900’lülerin başında nüfusun yaklaşık üçte biri göç etmişti

06 Kasım 2015 00:05

İsveç geçtiğimiz yıl rekor sayıda göç verdi. 1800’lü yılların sonları ile 1900’lü yılların başında ülke nüfusunun neredeyse üçte birini (yaklaşık 2 milyon) göç veren İsveç’in geçtiğimiz sene toplam 51 bin 200 kişi ile bir yıl içerisinde tarihinin en büyük göçünü verdiği bildirildi.

İsveç İstatistik Kurumu (SCB), 2014 yılında ülkeden göç edenlerin rakamlarını yayınladı. SCB rakamlarına göre İsveç’ten başka ülkelere yerleşen toplam 51 bin 200 kişinin 23 bin 900’ünü kadınlar oluşturuyor.

İsveç’ten göç edenlerin sadece yüzde 37’sinin İsveç doğumlu, kalanın ise göçmen kökenli olduğu kaydedildi. Tercih edilen ülkelerin başında ise Norveç, İngiltere, ABD ve Danimarka geliyor.

İsveç’e siyasi sığınma talebinde bulunup ülkelerine dönenlerin sayısı oldukça düşük. İsveç’te yaşayan en büyük göçmen gruplardan birini oluşturan Iraklılardan ülkelerine dönenlerin oranı yüzde 2,3’ü bulurken Somalililerin ise yüzde 15’i ülkelerine dönüş yaptı.

Öte yandan, İsveç bu yıl yine tarihinin en büyük göç dalgası ile karşı karşıya. 2015 yılında başta ülkelerindeki iç savaştan kaçarak gelen Suriyeliler olmak üzere Irak, Afganistan ve Afrika ülkelerinden şu ana kadar 100 binin üzerinde mülteci ülkeye giriş yaptı.

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