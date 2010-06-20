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Dünya

İsveç Prensesi Viktoria evlendi

İsveç Prensesi Viktoria, nişanlısı Olof Daniel Westling ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle Stora Kyrkan'da dünya evine girdi.

20 Haziran 2010 03:00

T24 - İsveç Prensesi Viktoria, nişanlısı Olof Daniel Westling ile bugün çok sayıda davetlinin katıldığı törenle Stora Kyrkan'da (Büyük Kilise) dünya evine girdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de düğün heyecanı sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Saray önünde toplanan onbinlerce İsveçli, Prenses Viktoria ve Olof Daniel Westling'i görebilmek amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Çok sayıda davetlinin de katıldığı düğün sırasında polis, geniş güvenlik önlemi alıdı.

Davetliler arasında Danimarka Kraliçesi Margrethe ile eşi Prens Henrik, Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonja, Hollanda Kraliçesi Beatrix, Japonya Prensi Naruhito ile İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt ve eşi Filippa Reinfeldt ile İsveç hükümeti bakanları, Finlandiya Cumhurbaşkanı Tarja Halonen ve İzlanda Devlet Başkanı Olafur Ragnar Grimson'un da aralarında bulunduğu davetliler, öğleden sonra İsveç Sarayı'ndan ayrılarak, nikahın kıyılacağı Gamla Stan'da bulunan Büyük Kilise'ye yürüyerek geçti. Yaklaşık bin kişiden oluşan davetlileri kilisenin girişinde, çocuk korosu ile kemancılardan oluşan müzik grubu karşıladı.

Prenses Viktoria'nin annesi Kraliçe Silvia ile küçük kızı Prenses Madeleine, erkek kardeşi Prens Carl Philip kiliseye Olof Daniel Westling ile birlikte girdi. Bütün davetlilerin kilisedeki yerini almasından sonra, Prenses Viktoria da babası Kral Carl Gustaf'ın kolunda geldi. Başında tacı ile sade bir gelinlik ve uzun duvağı tercih eden Prenses Viktoria, güzelliği ile herkesin beğenisini kazandı. Olof Daniel Westling ise nikahında smokin giydi.

Prenses Viktoria salonun ortasına kadar babasının kolunda geldikten sonra müstakbel eşi Olof Daniel Westling'in koluna girerek papazın yanına gitti. Çift papazın nikahı kıymasından sonra karı koca ilan edildi. Spor hocası olan ve Stockholm'de spor salonları işleten Olof Daniel Westling, düğünün ardından Prens ve Veastergotland Dükü olarak anılacak.

Çiftin nikahı şehir merkezlerine yerleştirilen dev ekranlardan yansıtıldı, televizyonlardan da naklen verildi. Nikahtan sonra Prenses Viktoria ile eşi bir konvoy eşliğinde halkı selamladı. Düğünde 2 bini polis, 5 bini asker ve özel güvenlik görevlisi olmak üzere 7 bin kişi güvenliği sağladı. Stockholm polisinin düğünden sonra yaptığı açıklamaya göre, Prenses Viktoria ile eşini görebilmek için konvoyun geçtiği alanlarda ve Sarayın önünde toplananların sayısı yarım milyonu geçti. Düğün sırasında birçok yollar bariyerlerle kapatıldı ve başkent Stockholm'de birçok yerde trafik tamamen durdu.

Nikahtan sonra Kral Carl Gustaf yeni evli çiftle davetlilere sarayda akşam yemeği verdi.

Bu arada, İsveç basınının verdiği habere göre, önemli yayın kuruluşlarından İngiliz Reuters, Fransız AFP ve Amerikan AP, nikah sırasında kiliseden görüntü almalarına izin verilmediği gerekçesiyle nikahla ilgili haberleri boykot etti.


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