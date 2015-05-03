İsveç polisi Filistin bayrağını 'terörizm sembolleri' arasında gösterdi

Filistin devletini ilk tanıyan Avrupa Birliği ülkesi İsveç'in Örebro şehrinden bazı gençlerin Irak ve Suriye'ye IŞİD saflarında savaşmaya gittiğinin belirlenmesinin ardından bir lisede gerçekleşen seminerde, Filistin bayrağı terör örgütleri bayraklarının arasında gösterildi.

Şehirdeki bir lise bu durumu önlemek ve gençleri bilinçlendirmek amacıyla bölge polisinden okullarında terörist gruplarla ilgili seminer vermesini talep etti. Seminerin, terör örgütlerine ait bayrakların anlatıldığı bölümde Filistin bayrağı da gösterildi.

Polis Müdürü Jonas Hysing, yerel gazete Nerikes Allehanda'ya yaptığı açıklamada, "Filistin bayrağındaki sembolün Ebu Nidal örgütü tarafından da kullanıldığını" söyledi.

Belgelerde hata olmadığını, bilginin Amerikan Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) tarafından sağlandığını belirten Hysing, sembollerin terör örgütleri tarafından sık sık kullanıldığını, IŞİD'in bayrağında da Hz. Muhammed'in mührünün bulunduğunu ifade etti.

Hysing, bayrağın listeden çıkartılmayacağını ancak altına açıklayıcı yazı ekleneceğini kaydetti.

Ülkeyi yöneten azınlık hükümetinin ortaklarından Yeşiller Partisi'nin yerel siyasetçilerinden Niclas Persson, TT haber ajansına yaptığı açıklamada, olayı talihsizlik olarak nitelendirerek asıl sorunun, Filistin'in özgürlük mücadelesinin bazı kesimler tarafından terörle bağlantılı olarak görülmesi olduğunun altını çizdi.

İsveç, 14 Eylül 2014'teki seçimlerin ardından Sosyal Demokratlar ve Yeşiller tarafından kurulan azınlık hükümetinin aldığı kararla 30 Ekim 2014 tarihinde Filistin devletini resmen tanıyan ilk Avrupa Birliği ülkesi olmuştu.