İsveç polisi: Fail IŞİD'e sempati duyuyordu

İsveç polis yetkilileri, Stockholm'deki kamyonlu saldırının Özbek asıllı failinin daha önce İsveç'e sığınma başvurusunda bulunduğunu ve bu başvurunun reddedildiğini açıkladı. Failin sınırdışı edilmemek için yetkililere yanlış adres bildirdiği de ortaya çıktı.

Stockholm Emniyet Müdürlüğü'nden Jan Evensson televizyondan naklen yayınlanan basın toplantısında, 39 yaşındaki failin başvurusunun Haziran 2016'da reddedildiğini, ancak yetkililere yanlış adres bildirdiği için sınırdışı işlemleri için faile ulaşılamadığını açıkladı. Failin 24 Şubat'tan bu yana İsveç polisince arandığı kaydedildi.

Açıklamada failin "IŞİD gibi aşırı gruplara sempati duyduğunun bilindiği” ifadesine de yer verildi.

İsveçli yetkililer pazar günü saldırıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir kişiyi daha gözaltına aldı. Saldırıyla ilgili olarak şimdiye kadar 500'den fazla kişinin ifadesinin alındığı kaydedildi.

İsveç’in başkenti Stockholm’de cuma günü kamyonla düzenlenen saldırıda biri İngiliz, biri Belçikalı, ikisi İsveçli olmak üzere toplam 4 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise açıklanmamıştı.

Saldırıda yaralanan 15 kişiden 10'unun halen hastanede tedavi altında bulunduğu bildirildi. Bu 10 kişiden dördünün durumunun ağır olduğu kaydedildi. Biri çocuk altı kişinin yaralarının ise hafif olduğu belirtildi.

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AP/dpa,BW/JD